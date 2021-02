Domačini iz goreče hiše rešili osebo

V torek ob 12.19 je v Dvorih pri Svetem Antonu (občina Koper) zagorelo v stanovanjski hiši. Domačini so iz gorečega objekta rešili osebo, gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi-Čežarji pa so požar omejili in pogasili ter zavarovali del nove hiše. Delavec Elektra Primorske je poskrbel za odklop električne energije in varnejše delo intervencijskih enot.



Starejši del hiše je uničen in za bivanje neprimeren, poroča uprava za zaščito in reševanje.

