Domači so mu rešili nogo

V torek ob 16.13 se je na območju Debenca, občina Mirna, pri podiranju dreves zgodila nesreča. Uprava za zaščito in reševanje piše, da je na strmem pobočju v gozdu drevo padlo na sekača in mu stisnilo nogo. Drevo so s sekača odstranili domači še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje, Mirna, Volčje Njive in Sveti Križ, ki so nato očistili okolico sečnje, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila reševalcem NMP Trebnje.