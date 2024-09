Doma sta se pretepala, kljub posredovanju policistov nista prenehala

Črnomaljski policisti so bili v noči na 10. 9. obveščeni o kršenju javnega reda in miru v večstanovanjskem objektu v Črnomlju. Ugotovili so, da se v stanovanju prepirata in pretepata 55-letni moški in 35-letna ženska.

Tudi po prihodu policistov se nista pomirila in nista upoštevala opozoril in ukazov, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru jima bodo izdali plačilni nalog.