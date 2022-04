Doma sta gojila prepovedano konopljo (FOTO)

Policisti so v začetku tega tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi sodišča na območju Most v Ljubljani opravili hišne preiskave pri 45- in 32-letnem osumljencu. Odkrili so manjši laboratorij za gojenje prepovedane droge konoplje. Zasegli so več kot 30 sadik, več kot poldrugi kilogram že posušene droge in manjšo količino kokaina.

Poleg tega so našli in zasegli pištolo, strelivo, računalniško opremo, opremo za predelavo in prodajo drog ter gotovino, za katero se sumi, da izhaja iz prodaje nedovoljenih snovi. Zasegli so tudi devet koles in motorno kolo, za katera še preverjajo lastništvo, sumijo pa, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj.

Kolesa bi lahko izvirala iz kaznivih dejanj.

Kot so še sporočili z ljubljanske policijske uprave, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter drugih kaznivih dejanj s področja zoper premoženje. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so dodali.