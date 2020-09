Doma je zalotil žensko, sledilo je prerivanje

V Predosljah je v torek moški v svojem domu zalotil žensko, ki mu je ukradla denar. Med prerivanjem, ko jo je poskušal zadržati, je pobegnila. Oblečena je bila v temna oblačila. Imela je sive lase. Stara je okoli 60 let. Postopek še poteka.



Policija občane opozarja na izvajanje vsaj osnovnih samozaščitnih ukrepov, med katerimi je na prvem mestu ravno zaklepanje vrat in zapiranje oken. Tudi če dom zapustite za krajši čas, naj bo vse zaprto in zaklenjeno, pravijo na policiji in dodajajo, da lahko osnovne ukrepe dopolnite tudi z mehanskimi in tehničnimi varovali.