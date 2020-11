Doma je imel zalogo konoplje in puško (FOTO)

Litijski policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe okrajnega sodišča v Trbovljah opravili hišno preiskavo pri 52-letniku iz okolice Litije.



Odkrili so približno sedem kilogramov posušene rastline konoplje, več kot 2.100 manjših delov (vejice z vršički) delno posušene rastline konoplje, pripomočke za gojenje in prodajo prepovedane droge ter puško skupaj z 90 naboji.



Osumljenemu so odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi in bo priveden k preiskovalnemu sodniku. Zaradi nedovoljene posesti orožja bo uveden prekrškovni postopek, poroča ljubljanska policijska uprava.