V sredo okoli 19. ure so policiste obvestili o roparski tatvini na območju Domžal.



Do zdaj še neznana storilca sta vlomila v hišo. V njej je bil oškodovanec, ki sta mu zagrozila in ga obvladala, nato pa hišo preiskala in odtujila za nekaj tisoč evrov gotovine in nakita. Opis osumljencev Osumljenca sta moška, en visok okoli 180 centimetrov, drugi okoli 190. Oblečena sta bila v črna oblačila, obraz pa sta imela zakrit.



Policisti o okoliščinah kaznivega dejanja še zbirajo obvestila, poroča ljubljanska policijska uprava.