Dom zgorel, zakonca v bolnišnici

Tik pred izvozom za Postojno na avtocesti A1, ob kateri evropski živelj poleti potuje na morje in nazaj, za visokim zidom v hiši s številko 13 bivata Joško Oražem in njegova žena Milena. »On je v 86. letu, ona ima kakšno leto manj,« starejši par okvirno opiše njun sosed, ki pravi, da sta zelo pridna. To je razvidno iz krasnega vrta okoli hiše, ki so ga pridne roke urejale dolga leta; tik pod kuhinjskim oknom pa je v zraku smrdelo po pogašenem lesu, skozi okna celotnega prvega nadstropja so vidne ožganine, na tleh je tudi uničena strešna izolacija. Hiša ni več primerna za bivanje, p...