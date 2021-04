Dom mlade družine uničen, škode za 80 tisočakov (FOTO)

Gre za mlado družino

Včeraj ob 17.48 je v Mestnem Vrhu, občina Ptuj, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Grajena in PGD Ptuj, ki so ogenj pogasili, poroča uprava za zaščito in reševanje.»Sinoči je izbruhnil požar v stanovanjski hiši v Mestnem Vrhu v občini Ptuj. Pogasili so ga gasilci, poškodovan ni bil nihče. Materialna škoda po prvih nestrokovnih ocenah znaša 80.000 evrov,« sporoča PU Maribor. Vzrok požara še ni znan. Policisti in kriminalisti bodo danes opravili ogled kraja.Radio Ptuj ob tem dodaja, da so ognjeni zublji docela uničili zgornji del pred časom dokončane stanovanjske hiše mlade družine, celo šolske potrebščine otrok in oblačila.