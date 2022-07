Oškodovanec je policiste minuli teden obvestil, da so mu neznanci z delovišča v Šentjerneju ukradli predmete in pobegnili s kombijem proti Dobruški vasi. Storilca sta odpeljala udarno kladivo v vrednosti okoli 14.000 evrov. Poleg šentjernejskih so bili v iskanje tatov napoteni tudi policisti vodniki službenih psov in novomeški prometni policisti. Na dvorišču podjetja v Dobruški vasi so osumljenca izsledili in ustavili. Prijeli so voznika kombija, nekoliko kasneje pa tudi sostorilca, ki je pobegnil na bližnje koruzno polje; 41-letnemu in 46-letnemu državljanu Hrvaške, oba sta iz Zagreba, so od...