David Brajdič iz Goriče vasi pri Ribnici se je pokesal za dejanje, ker je februarja letos s Cvetkom Grmom in še tremi pajdaši iz Dolenjske poskušal vlomiti v Dinosov center za odkup odpadnih kovin na Markišavski cesti v Murski Soboti. Kaznivo dejanje je ostalo le pri poskusu, saj je peterico pripadnikov romske skupnosti iz centra, ko so preplezali ograjo, pregnala alarmna naprava. Kmalu zatem so padli v roke varuhom reda in miru. Ti so namreč imeli registrsko številko enega od dveh avtov, ki so jih tatinski faloti uporabili pri poskusu vloma. Številko jim je priskrbel vestni Sintalov varnostn...