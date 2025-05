Dolenjski policisti ustavili dva voznika, oba brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Lokvah so črnomaljski policisti v četrtek popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Ugotovili so, da 23-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog na območju Šmihela prav tako v četrtek ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

