Dolenjski policisti šokirani, ko so videli, kaj skrivata v otroškem vozičku

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 11. in 14. 7. 2025 posredovali v 229 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 753 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin.

Novomeški policisti prijeli tatova

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog na območju Novega mesta v soboto zvečer na Topliški cesti kontrolirali 21-letnika in 19-letnico, ki sta potiskala otroški voziček. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da sta v vozičku prevažala električne vodnike. Policisti so ugotovili, da so bili električno vodniki ukradeni iz večnamenskega objekta v bližini. Ukradene predmete so jima zasegli in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Krški policisti zalotili vlomilca

Policisti PP Krško pa so v nedeljo na postajališču za avtodome v Krškem zalotili storilca, ki sta vlamljala v avtomat za elektriko in vodo. Zoper oba so uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. Med postopkom so ugotovili, da gre za mladoletnika iz Krškega in Novega mesta. Zasegli so jima ukradene kovance in vlomilsko orodje in o kaznivem dejanju obvestili starše. Na pristojno tožilstvo bodo zoper oba podali kazensko ovadbo in o njunem ravnanju obvestili center za socialno delo.