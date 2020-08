Danes ob 18.26 je pri naselju Meniška vas, občina Dolenjske Toplice, voznik s kombiniranim vozilom zapeljal v reko Radešica.



Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so v vodi vozilo navezali in ga povlekli na breg ter pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli osem oseb in jih prepeljali v novomeško bolnišnico.



O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.