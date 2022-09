Dolenjska: najprej so se stepli, nato ogrožali varnost cestnega prometa

Nekaj pred 21. uro je policiste poklical 45-letni oškodovanec, ki je prijavil, da ga je v gostinskem lokalu v Kostanjevici na Krki gost udaril. Nekaj minut zatem so na številko 113 prejeli klic, da se med vožnjo drugi voznik zaletava v vozilo, v katerem so bili voznik, sopotnica in trije otroci.

Voznika so kmalu izsledili in izkazalo se je, da gre za 45-letnika, ki je prijavil, da ga je udaril eden od gostov gostinskega lokala. V drugem vozilu je bil kot sopotnik 31-letnik, ki naj bi 45-letnika v lokalu udaril. Ko so zapustili lokal, se je 45-letnik zapeljal za njimi in se namerno zaletel v njihov avto oziroma jih prehiteval in bil pri tem tako neroden, da je trčil vanj.

Ko so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, je ta pokazal 0,58 mg/l. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili. Niso pa pozabili na 31-letnika, ki je udaril 45-letnika na začetku te zgodbe – napisali so mu plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.