Dolenjska: Gost (40) kazal zadnjico in vpil

Policisti iz Metlike, Sevnice in Novega mesta so v ponedeljek obravnavali osem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Petkrat so napisali plačilne naloge, enkrat je zadoščalo opozorilo, dvakrat pa uvedli hitri postopek o prekršku z odločbo.



Ob 19. uri pa so novomeški policisti pridržali 40-letnika iz okolice Novega mesta, ki se je v gostinskem lokalu pijan nedostojno vedel, vpil na goste, se prepiral, jim kazal zadnjico in poskušal v pijačo naliti razkužilo. Ob prihodu policistov se je spravil še nanje, zato so ga vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje.



Pri varnostnem pregledu so pri njem našli še v aluminijasto folijo zavito belo praškasto snov. Zaradi suma na prepovedano drogo so mu jo zasegli in poslali v analizo, poroča PU Novo mesto.