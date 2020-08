Dolenjec (61) pot končal v prometni signalizaciji

Policiste postaje Sevnica so v ponedeljek okoli 19.30 obvestili o prometni nesreči na Blanci.



Opravili so ogled in ugotovili, da je 61-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo.



Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola (približno 1,3 promila).



Policisti bodo o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča novomeška policijska uprava.