Dolenjci so ga biksali ob koncu tedna: eden vozil z 2,5 promili alkohola, drugemu hitri test potrdil kokain

Med kontrolo prometa na območju Mosteca so policisti PP Brežice v petek okoli 12. ure zaradi nezanesljive vožnje in vožnje po levi strani vozišča ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 65-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,20 miligrama alkohola. (2,5 g/kg).

Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Policisti PP Novo mesto so na lokalni cesti pri Vrhovem pri Mirni Peči ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 66-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je avtomobil, za katerega ni bil opravljen predpisan tehnični pregled.

Hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina

Nekaj po 16. uri so v Bršljinu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. 32-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil pod vplivom alkohola. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina, amfetaminov, benzodeazepinov in opiatov. Odrejen strokovni pregled je kršitelj odklonil.

Voznika pridržali

Policisti PP Metlika so v soboto v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 46-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,76 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krški policisti so v soboto okoli 8.30 v Kostanjevici na Krki zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 68-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola (1,08 g/kg). V nedeljo nekaj pred 17. uro so policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila Alfa romeo, ki naj bi na avtocesti vozil iz smeri Krškega proti Ljubljani, nevarno prehiteval in vijugal po cesti. Policisti PPP Novo mesto so kršitelja izsledili in varno ustavili. Ugotovili so, da gre za 38-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.