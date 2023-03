Svojci 51-letnega Dolenjca so prepričani, da je njihov mož oziroma oče umrl zaradi nestrokovnega ravnanja zaposlenih v trebanjskem zdravstvenem domu. Ti, trdijo, njegovega zdravstvenega stanja niso jemali dovolj resno in mu niso pravočasno in pravilno postavili diagnoze. Začelo se je 26. januarja 2020, ko je možakar zbolel in naslednji dan zaradi slabega počutja, bolečin v sklepih, žrelu in kašlja odšel k osebni zdravnici oziroma zdravnici, ki jo je nadomeščala. Dobil je zdravila za zbijanje vročine, a ker mu ni bilo bolje, se je 29. ponovno oglasil pri njej. Izvid krvi je pokazal bakterijsko...