Dolenja vas pri Cerknici: jamarki na glavo padel večji kamen, z njo je hudo

Pri Dolenji vasi pri Cerknici je pri raziskovanju nove jame prišlo do nesreče. Na globini približno 100 metrov v sicer stopnjastem breznu je jamarki Jamarskega društva Rakek na glavo padel večji kamen. Štirje jamarji so ostali ob njej, saj je bila nezavestna, eden iz skupine jamarjev pa je prišel iz jame in obvestil o nesreči.

Kot je za STA povedal vodja Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije Walter Zakrajšek, po prvih informacijah jamarja, ki je prišel iz jame, ocenjujejo, da je poškodba glave jamarke huda. Do nesreče je prišlo okrog 18.30.

Prva reševalna ekipa že v jami

V jamo je že odšla prva oskrbovalna reševalna ekipa, ki bo poskrbela za postavitev bivaka in oskrbo poškodovanke s toploto, da ne bi prišlo do podhladitve. V jamo se je že odpravila jamarska reševalka, sicer diplomirana medicinska sestra, s seboj ima tudi potrebno medicinsko opremo, ki so jo pripeljali iz Zdravstvenega doma Cerknica.

»Pripravljamo se na težko reševanje, potrebovali bomo pomoč tudi lokalnega zdravstvenega doma, o čemer so že obveščeni. Prav tako bomo potrebovali pomoč ekipe jamarjev za širjenje ožin, saj bo na nekaj mestih potrebno jamo širiti za varen transport,« je povedal Zakrajšek.

Ostali jamarji iz skupine šestih naj ne bi bili poškodovani.

V reševalni akciji sodelujejo vsi slovenski reševalni centri, trenutno je na terenu okrog 20 jamarskih reševalcev, pričakujejo pa jih okrog 40.