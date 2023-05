Doktor Oskar: za žavbe mu je Ava dala 22 jurjev in umrla

Tožilstvo in Franjo Keleminović, znan pod vzdevkom doktor Oskar, s sodbo novogoriškega okrožnega sodišča nista zadovoljna. Obtožb o mazaštvu ga je novogoriško okrožno sodišče lani oprostilo, zaradi oderuštva pa je bil obsojen na leto dni pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, denarno kazen 78.871,29 evra ter vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi v znesku 22.000 evrov. Včeraj je na koprskem višjem sodišču potekala seja senata višjih sodnikov, ki pretresa, kdo ima v zgodbi (bolj) prav. 52 let je bila stara bolnica. Tožilstvo pravi, da je prvostopenjsko sodišče oprosti...