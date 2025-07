Dojenčka odvrgla med smeti, kriminalistična preiskava očitno pokazala, da ne gre za detomor

Ljubljanski kriminalisti so končali preiskavo primera najdbe trupla otroka na območju Šiške lanskega novembra. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, jim je uspelo izslediti mater. Sumijo jo skrunitve trupla. Policija je, spomnimo, 10. novembra lani prejela informacijo o najdenih posmrtnih ostankih dojenčka na območju Šiške. Našli so jih na obrobju blokovske soseske v bližini Večne poti in Mosteca med smetmi, ki so bile pripravljene za odvoz. Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil sta potekala vse od dneva najdbe trupla dojenčka. »Z ogledom kraja dejanja, pri ka...