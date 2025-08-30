VŽGAL SE JE STARODOBNI HROŠČ

Dodobra zgorel stari lepotec, ki je sodeloval na srečanju ljubiteljev starodobnikov (FOTO)

Na kraj so hitro prispeli gasilci PGD Beltinci in PGD Gančani, ki so požar pogasili.
Fotografija: Gasilci so preprečili še večje uničenje modrega hrošča. FOTO: PGD Beltinci
Gasilci so preprečili še večje uničenje modrega hrošča. FOTO: PGD Beltinci

O. B.
30.08.2025 ob 21:45
30.08.2025 ob 22:44
O. B.
30.08.2025 ob 21:45
30.08.2025 ob 22:44

Današnje 31. tradicionalno Štrk srečanje starodobnih VW vozil, ki je potekalo na letališču Rakičan pri Murski Soboti, se ni končal prav veselo za enega izmed udeležencev, pravzaprav za njegovega lepotca. Med panoramsko vožnjo po pomurskih ravnicah, v Gančanih nedaleč od Beltincev, je namreč ob 11.39 uri zagorel modri hrošč enega izmed domačih udeležencev srečanja starodobnikov. Na kraj so hitro prispeli gasilci PGD Beltinci in PGD Gančani, ki so požar pogasili. Po prvih informacijah pri dogodku ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa bo ocenjena naknadno. Vsekakor pa bo ta visoka, saj lastnik takšnih vozil že desetletja lepo skrbi za svojega lepotca.

FOTO: PGD Beltinci
FOTO: PGD Beltinci

Ne glede na vse, kot so nam povedali udeleženci 31. ŠTRK ture v Rakičanu, je srečanje uspešno zaključeno. »Kljub rahlemu dežju se je vse skupaj lepo končalo in smo bili deležni še enega lepega druženja in doživetij. Številni udeleženci iz Slovenije, Avstrije in Nemčije smo priložnost izkoristili za srečanje, negovanje starih prijateljstev in navezovanje novih stikov. Skupna tura po slikovitem Prekmurju je ponudila raznolike vtise: od kulturnih postaj do kulinaričnih specialitet do razglednih lepot. Duh turneje ŠTRK – srečanje, izmenjava in skupna doživetja – je bil v središču tega. Organizatorji so bili zadovoljni z uspešnim potekom dogodka in veliko podporo. Že zdaj se veselimo naslednje izdaje turneje,« nam je povedal Primosch Uran, eden izmed udeležencev srečanja.

