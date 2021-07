Dobruška vas: štirje so se stepli, pomirila jih ni niti policija

V ponedeljek okoli 18. ure so policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v naselju Dobruška vas, kjer je prišlo do pretepa med štirimi. Tudi po prihodu policistov se niso pomirili, zato so zoper vse uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Med pretepom je bil eden izmed udeležencev poškodovan, oskrbeli so ga v bolnišnici.



Policisti okoliščine še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili iz PU Novo mesto.

