Dobrotnika Miho obsodili, čeprav ni plešast

Pripor je sredi tega meseca, natanko po dveh letih, zapustil 40-letni Miha Šest. To je tisti dobrotnik iz Kamnika, ki je sredi prejšnjega desetletja po težavah v življenju obrnil nov list in postal pobudnik ulične vadbe v svojem domačem kraju, bolj znane kot street workout. Z njo je želel mladino spraviti od računalnikov, predvsem pa kriminala.

A Šest se je na žalost le nekaj let zatem, natančneje med 12. in 17. marcem 2020, po prepričanju tožilstva vrnil na stara pota. Izvršil naj bi kar tri rope, policisti so ga prijeli kmalu po zadnjem. Čez nekaj mesecev se je zadeva preselila na ljubljansko okrožno sodišče, kjer ga je konec avgusta lani sodnica Irena Škulj Gradišar spoznala za krivega.

Oropal naj bi tudi trgovino na naslovu, kjer živi. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Po eno leto zapora je dobil za prvi in drugi rop, za tretjega pa 14 mesecev. Hkrati mu je bila preklicana štirimesečna pogojna obsodba in na koncu izrečena enotna zaporna kazen tri leta in štiri mesece. Vrniti bi moral še nakradenih 940 evrov.



Moral se je preseliti za rešetke, četudi je ves čas vztrajal, da ni kriv. »Ali je to normalno? Pa saj to ne moreš verjeti!« se je čudil odločitvi sodnice. Prej jo je skoraj na kolenih prosil, naj ga oprosti obtožbe, saj da ropov ni zagrešil. In ker njegove prošnje niso bile uslišane, mu je ostalo le še, da z zagovornico Vlasto Petrucci sodbo izpodbija na ljubljanskem višjem sodišču. Ta pot se mu je precej obrestovala, saj je, kot so nam ta teden odgovorili z ljubljanskega okrožnega sodišča, višje sodišče prvostopenjsko sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje. Hkrati so mu odpravili pripor.

2 leti je bil v priporu.

Zakaj so višji sodniki razveljavili sodbo, še ni znano, saj so po naših podatkih izdali le sklep o odpravi pripora.​ Šest si lahko sodbo obeta v naslednjih tednih. Odvetnica Petruccijeva zadeve za Novice sicer ni želela komentirati, je pa že v zaključnih besedah pred sodnico Škulj Gradišarjevo podrobneje pojasnila, zakaj bi moral biti njen klient oproščen vseh obtožb.

Nima temenske pleše

Odvetnica je spomnila, da so forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) z »verjetno je« oziroma četrto od skupno šestih stopenj verjetnosti ocenili, da bi najdene sledi lahko pustile obtoženčeve superge. Glede na sodno prakso je to, kot je poudarila, preprosto premalo, saj tožilstvo ni predložilo nobenih drugih dokazov, ki bi Šesta povezali s krajem kaznivega dejanja. Poleg tega naj bi fotografije prvega ropa kazale na storilca, ki ima temensko plešo. Te pa obtoženi nima.

Prav tako naj bi ga na eni od ulic v Kamniku posnele videonadzorne kamere ravno v trenutku, ko se je dogajal prvi rop. Šestu v prid naj bi šla tudi izpoved priče, s katero se je takrat pogovarjal, pa tudi nakup vrednostne kartice za mobilni telefon. Dodala je, da priča iz tretjega ropa, ki naj bi prepoznala Šesta, tudi ni verodostojna. Ta je izpovedala, da je imela »očesni kontakt« s storilcem, četudi, kot doda odvetnica, na posnetku videonadzorne kamere v trgovini te priče nikjer ni mogoče opaziti. Prav tako je bila šele »po izrecnem vztrajanju obtoženca« v analizo poslana sled DNK, ki so jo neposredno po ropu našli na nihajnih vratih trgovine in ki, kot je bilo ugotovljeno, ne pripada Šestu.

Trgovec ga je prepoznal Šest naj bi prvi rop zagrešil 12. marca 2020. Z nožem v roki naj bi od trgovke v kamniški trgovini izsilil 90 evrov. Naslednji dan naj bi podobno storil v tamkajšnji Tuševi drogeriji in se dokopal do 480 evrov. Njegova zadnja tarča naj bi bil 17. marca Tuš Market Veronika, ki pa je na istem kamniškem naslovu kot njegovo domovanje. Plen je bil vreden 850 evrov. Trgovec iz iste trgovine ga je prepoznal po načinu hoje in konstituciji kot soseda in stalno stranko. Pomemben dokaz, da je bil res tam, so po prepričanju tožilstva tudi sledi njegovih obuval, črnih superg znamke Puma.

Delo policije v preiskavi ropov je bilo po oceni Petruccijeve »milo rečeno nenavadno«. Opozorila je, da obtoženemu takoj po ropu niso zasegli oblačil, niso pogledali niti baznih postaj, da bi na podlagi uporabe Šestovega mobilnega telefona preverili, kje je bil v času ropa. Med dokazi ni plastične vrečke, v kateri naj bi Šestova mama prinesla sinove superge. Nepravilnosti naj bi se dogajale tudi pri odvzemu sledi obuval.