Dobili voznika, ki je po avtocesti vozil v nasprotni smeri

Gorenjski prometniki so bili v torek nekaj po 7. uri obveščeni o vozniku, ki je z avtomobilom vozil po gorenjski avtocesti v nasprotni smeri.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je 44-letni voznik, državljan Bolgarije, z avtomobilom pripeljal do cestninske postaje pred predorom Karavanke, tam polkrožno obrnil in se odpeljal nazaj v nasprotno smer. Na odcepu za bencinski servis je zapeljal s ceste na parkirišče, kjer so ga izsledili policisti,« dogajanje opišejo v poročilu PU Kranj.

Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga z obdolžilnim predlogom privedli k dežurni sodnici pristojnega okrajnega sodišča.