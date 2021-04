Dobili so ju z urami in nakitom vrednosti 200.000 evrov

V nedeljo malo pred 6. uro so policisti PP IU Murska Sobota na kontrolni točki v Dolgi vasi na izstopu iz države zaustavili mercedesa, ki ga je vozil državljan Romunije. Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da v vozilu s sopotnikom prevaža več ur in nakit, a brez nobene dokumentacije. Zaradi obstoja utemeljenih razlogov za sum, da ure in nakit izvirajo iz kaznivega dejanja, so jima jih zasegli, skupna vrednost predmetov pa je ocenjena na okrog 200.000 evrov.



Kriminalisti in policisti bodo po ugotovitvi izvora predmetov zoper oba Romuna podali kazensko ovadbo zaradi suma prikrivanja po členu 217/III-I KZ-1. Ker voznik osebnega avtomobila ni imel vozniškega dovoljenja, mu je bilo vozilo zaseženo, poroča PU Murska Sobota.

