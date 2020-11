Zaradi ukradenih vozil Ukrajinca v pripor

V petek, 13. novembra, v večernih urah sta se na kontrolno točko v Vrtojbi pri vstopu v Republiko Slovenijo iz sosednje Italije pripeljala voznika, stara 23 in 43, oba državljana Ukrajine. Vozila sta novejša osebna avtomobila (letnik 2019 in 2020) toyota RAV4 hybrid italijanskih registrskih oznak.



Med postopkom pri pregledu vozil in listin obeh motornih vozil so policisti postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica (PPIU) ugotovili, da imata na vozilih nameščene ponarejene registrske tablice, prav tako identifikacijske nalepke na vozilu niso ustrezale originalni tipografiji nalepke (ponarejena tipska nalepka vozila). Oba tujca sta sicer posedovala pristni prometni dovoljenji vozil, vendar je bilo iz dokumentov razvidno, da so najemniki vozil druge osebe iz Republike Italije.



V nadaljevanju preiskave so policisti PPIU Nova Gorica še ugotovili, da so bile registrske tablice, številka šasije vozila in identifikacijska tipska nalepka vozila prilagojene pristnemu prometnemu dovoljenju (t. i. klon vozila). To pomeni, da podobno motorno vozilo z omenjenimi registrskimi oznakami (z isto številko šasije, identifikacijsko tipsko nalepko) in s prometnim dovoljenjem že obstaja. Na podlagi ugotovitev je bilo moč utemeljeno sklepati, da vozili izvirata iz kaznivega dejanja oziroma je obstajal sum, da sta bila oba avtomobila odtujena oškodovancem v sosednji Italiji, kar je bilo v nadaljevanju policijske preiskave tudi ugotovljeno in potrjeno, poroča novogoriška policijska uprava.



Tujcema so odredili pridržanje na podlagi določil zakona o kazenskem postopku, obveščeni so bili tudi pristojni pravosodni organi (preiskovalni sodnik okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).



Oba osumljenca sta bila v nedeljo v večernih urah s kazensko ovadbo privedena in izročena v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin (po tretjem odstavku 251. člena KZ-1) in suma storitve kaznivega dejanja prikrivanje (po prvem odstavku 217. člena KZ-1). Po zaslišanju je obema odredil pripor v solkanskih zaporih.