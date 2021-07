Pijan se je vozil z ukradenim, hitri test na droge je odklonil

V ponedeljek zgodaj popoldne je bila policija obveščena, da je neznani storilec okoli 12.30 odtujil kolo s pomožnim motorjem znamke Tomos na območju naselja Žaga v občini Bovec.



Policisti PP Bovec so na regionalni cesti blizu Kobarida, Za gradom, nedolgo za tem ustavili 29-letnega voznika in ugotovili, da uporablja ukradeni moped. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,60 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test na prepovedane droge je odločno odklonil, prav tako tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.



Odredili so mu pridržanje v policijskih prostorih po zakonu o pravilih cestnega prometa. Bovški policisti so mu odtujeno vozilo zasegli in bo po zaključku postopka vrnjeno lastniku.



Policisti bodo 29-letnika zaradi tatvine mopeda kazensko ovadili, prav tako bodo ukrepali zaradi več kršitev s področja cestnoprometnih predpisov, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.

