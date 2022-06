Dobili namig iz Italije in razkrinkali kriminalno združbo.

Policijsko upravo (PU) Nova Gorica je italijanska policija v drugi polovici lanskega leta obvestila o kriminalni združbi, ki so jo sumili preprodaje drog. V obširni preiskavi je slovenska policija opravila več hišnih preiskav na območju Nove Gorice, Ajdovščine in Ljubljane ter pridržala štiri osebe.

V sredo je okoli sto kriminalistov in policistov več policijskih uprav, kriminalistov Generalne policijske uprave, policistov posebne policijske enote, policistov oz. vodnikov službenih psov za iskanje prepovedane droge sodelovalo v zaključni policijski akciji. Opravljenih je bilo osem hišnih preiskav (od tega ena na območju PU Ljubljana) na osmih stanovanjskih objektih in petih osebnih vozilih ter tri osebne preiskave na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave. Štirim osumljencem so odvzeli prostost in zanje odredili policijsko pridržanje.

Osumljenci, stari 64, 36 in 43 let, vsi državljani Slovenije in živeči na širšem območju Nove Gorice oz. Ajdovščine, so bili v četrtek zvečer s kazensko ovadbo privedeni na Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer je dežurni preiskovalni sodnik po zaslišanju za vse odredil pripor. Enega od ovadenih so prijeli in pridržali v sosednji Gorici v Italiji, kjer bo tudi kazensko obravnavan.

25 kaznivih dejanj

Skupaj so ovadili devet osumljencev, starih od 33 do 64 let, eden od njih je z območja Ljubljane, šest je iz Nove Gorice in širše okolice, dva osumljenca pa sta iz Ajdovščine in njene okolice. V okviru te preiskave so vseh devet osumljencev ovadili zaradi utemeljenega suma storitve 25 kaznivih dejanj - neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

V kriminalistični preiskavi so zasegli nekaj več kot štiri kilograme suhe konoplje, preko 200 gramov amfetamina, manjšo količina kokaina in heroina, protipravno pridobljeno gotovino, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, strelivo, domnevno ponarejene recepte, več ponarejenih evrskih bankovcev in druge predmete, ki so jih osumljeni uporabljali, so nastali ali bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami, kot na primer telefoni, računalniki ter drugi nosilci podatkov.

Odkrili hišni laboratorij

V okviru ene od hišnih preiskav na širšem območju Nove Gorice so odkrili hišni laboratorij za proizvodnjo sintetične droge metamfetamin. Na podlagi zaseženih pripomočkov in embalaže že porabljenih sestavin bodo izdelali strokovno mnenje z oceno proizvedene prepovedane droge metamfetamin.

Policija na podlagi pridobljenih dokazov utemeljeno sumi, da so poleg zasežene v času od lanske jeseni pa do zaključne akcije preprodali še bistveno več prepovedane droge, zato se preiskava v smeri suma prodaje in proizvodnje prepovedane droge še nadaljuje.

Tudi italijanski varnostni organi so v okviru svojih postopkov v tej preiskavi zasegli večjo količino prepovedane droge, ponarejene evrske bankovce in dve pištoli.

Nekateri od osumljenih so že bili predhodno obravnavani za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami.