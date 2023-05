Dobila ga je v hiši, ko je kradel, policija razkrila: letos je bil obravnavan že 21-krat

Policisti PP Novo mesto so bili pred dnevi obveščeni o ropu na območju Velike Bučne vasi. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 37-letni osumljenec skozi odklenjena vrata vstopil v hišo in odtujil denar in predmete v vrednosti okoli tri tisoč evrov.

Oškodovanka je moškega opazila, ga pregnala iz hiše in stekla za njim. Ko ga je pozvala, da ji izroči ukradene predmete, jo je odrinil in pobegnil. Beg sta mu poskušala preprečiti dva občana, storilec se ju je poskušal otresti, enega izmed njiju je udaril.

Policisti so osumljencu kaznivega dejanja roparske tatvine danes odvzeli prostost in ga pridržali. Jutri ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

»37-letnika so letos že 21-krat obravnavali zaradi kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete,« so zapisali v poročilu PU Novo mesto.