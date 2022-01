Poljčane kot v mehiški nadaljevanki: k umoru ga je nagovorila bivša 20-letnica

V nedeljo, 16. januarja, so bili pri PU Maribor ob 23.37 obveščeni o poskusu umora na območju Poljčan. Tja so bili napoteni policisti PP Slovenska Bistrica. Ugotovili so, da je 24-letnika napadel neznanec in ga večkrat zabodel.

»Preiskavo kaznivega dejanja so prevzeli kriminalisti SKP PU Maribor in ugotovili, da je oškodovanca, ob 22.30 uri v temi pričakal neznani storilec in ga z ostrima predmetoma večkrat zabodel. Oškodovancu je uspelo pobegniti in se je po pomoč zatekel k svojim staršem na območju Poljčan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, od koder so ga še isti dan izpustili. V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je osumljenec kaznivega dejanja 24-letni moški z območja občine Rogatec. Moškemu so naslednji dan po dogodku, 17. januarja, kriminalisti PU Celje odvzeli prostost in ga predali v nadaljnjo obravnavo mariborskim kriminalistom. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se oškodovanec in osumljenec nista poznala, in da je osumljenec dejanje storil iz maščevanja,« poroča (nelektorirano) PU Maribor.

Napadalca je k zločinu napeljala njegova 20-letna soproga, ki je bila pred njunim zakonom v partnerski zvezi z napadencem. 18. januarja so tudi njej odvzeli prostost. »Za kaznivo dejanje umora po 116/I-1 čl. Kazenskega zakonika, je predpisana kazen zapora najmanj petnajst let. Za poskus opisanega kaznivega dejanja se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje. Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam,« še poroča (nelektorirano) PU Maribor.