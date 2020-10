Do smrti stisnil najboljšega prijatelja Stanka (FOTO)

Tudi v Slovenskih goricah so ljudje v četrtek lepo sončno vreme izkoristili za delo na polju. Pobiranje sadov celoletnega dela so zmotile sirene, ki niso napovedale nič dobrega. Reševalci so hiteli na prizorišče hude prometne nesreče, ki se je ob 13.30 zgodila na lokalni cesti Levanjci–Dolič na območju občine Destrnik: ​72-letni voznik kombajna je pri vzvratni vožnji zadel 66-letnega pešca, ki je stal ob ustavljenem osebnem avtomobilu ob robu vozišča. Kombajn je pešca stisnil ob avtomobil, poškodbe pa so bile tako hude, da je ta kljub hitri pomoči ptujskih reševalcev na kraju nesreče in naporom zdravnikov v bolnišnici ...