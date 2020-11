Do smrti naj bi ga tolkla s kladivom

Kaznivo dejanje uboja so policisti spremenili v hujšo obliko, umor.

Po dveh dneh je nesrečni Valter Humar preminil v bolnišnici. FOTO: Marko Feist

Pred dvema mesecema je policija obvestila javnost o umoru: kot je poročals pristojne novogoriške policijske uprave, so pred tovarno Ideal v ponedeljek, 14. septembra, v dopoldanskih urah našli nezavestnega in hudo poškodovanega moškega: »Kljub zdravljenju je omenjena oseba v sredo, 16. septembra zjutraj, umrla,« je poročal Božnik. V šempetrski bolnišnici je preminil 43-letniiz bližnje Vrtojbe, dejanje pa so policisti sprva okvalificirali kot uboj.Po informacijah naših virov naj bi bil povod za kruto dejanje sum, da je Humar sodeloval s policijo kot njihov (tajni) informator. Naš vir pa nam je zaupal, da naj bi Humarja pred smrtjo mrcvarili: »Najprej naj bi ga zbili na tla in obrcali, nato naj bi ga udarjali še s kladivom.« A čeprav so po Novi Gorici zakrožile informacije, da so Humarja do smrti preteple tri osebe, je policija osumila dva moška, stara 41 in 23 let: »Na podlagi dodatnih ugotovitev ogleda, zbranih obvestil ter drugih dokazov smo kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora,« je spremembo po policijski preiskavi sporočil Božnik. Oba osumljenca, ki ju je policija prijela, sicer veljata za stara znanca organov pregona, saj so ju v preteklosti že obravnavali za različna kazniva dejanja: eden izmed njiju naj bi nedavno odsedel večletno zaporno kazen.Nekdanja tovarna Ideal je bila nekaj časa prostor, kjer so se odvijali celo koncerti, a so ga zatem zavzeli pretežno odvisniki od prepovedanih drog in brezdomci. V zadnjem času je bilo v zapuščeni tovarni in okoli nje več fizičnih obračunov, v sedmih tednih beležimo že drugo smrt na območju Ideala. Umeščenost slednjega v bližino centra mesta prinaša tudi težave za lokalne obrtnike in gostince: »Same težave povzročajo. Meni je eden zadnjič vdrl v poslovne prostore, na koncu pa je policiji trdil, da smo ga mi pretepli. Policija je najprej hotela kazen dati meni,« pravi eden izmed goriških podjetnikov. Ta pa še zdaleč ni edini, ki ima težave z odvisniki iz Ideala, ki so si sredi Nove Gorice omislili svoj svet s svojimi pravili – in žal tudi žrtvami.