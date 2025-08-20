Do potankosti sporočala gibanje Satka Zovka

Potem ko sta včeraj Jaka Bergant in Roland Cretu zanikala krivdo glede očitkov, da sta sodelovala v hudodelski združbi, katere cilj je bil umor Satka Zovka, sta to danes enako storila še Osman Koštić in Vili Sušnik.

Po prepričanju tožilstva je omenjeno združbo vodil Dino Muzeferović - Cezar, ki se bo o krivdi izrekel jutri. Pripravil naj bi do potankosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način. Soobtoženim, torej Bergantu, Cretuju, Kostiću in Sušniku, je, tako tožilki Špela Brezigar in Nevena Vukčević, razdelil vloge ter jim odrejal posamezne naloge in dajal navodila za sledenje Zovku, za zagotovitev orožja za izvršitev umora, prostorov za skrivanje sebe, ostalih članov hudodelske združbe in orožja, usmerjal in nadziral izvajanje načrta ter znotraj tega načrta odredil izvršitev umora.

Kdo sta tista dva domnevna Muzaferovićeva sodelavca, ki sta 29. novembra lani ob 00.47 na dovozu k igralnici Grand Casino Mons na Brdu v Ljubljani pričakala Zovka ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev, do danes ostaja uganka.

Hranila tudi droge

Tožilstvo glede Sušnika trdi, da je v omenjeni igralnici že 24. novembra lani od 01.29 do 04.10 preverjal prisotnost Zovka in tudi na parkirišču pred igralnico prisotnost Zovkovega audija A7. O vsem tem pa obveščal ostale člane hudodelske združbe, in to z namenom, da je eden od njih še istega dne na audi A7 namestil sledilno napravo. Sušnik naj bi Zovka v igralnici opazoval tudi od 28. novembra od 22.15 do 29. novembra do 00.42 ter o njegovi lokaciji in gibanju prav tako obveščal ostale člane združbe. Tem je od 23. novembra pa vse do umora Zovka, tako tožilstvo, dal na razpolago tudi svoje osebno vozilo Peugeot 508, da so lahko tudi z njim sledili Zovku.

Dino Muzaferović Cezar se bo o krivdi izrekel jutri. foto: Dejan Javornik

Koštić naj bi na Topniški ulici v Ljubljani hranil in skrbel za orožje ter tudi sledil Zovku. Dobro uro in pol pred umorom naj bi se že nahajal na parkirišču igralnice ter iz vozila nissan Infiniti opazoval, kdaj se bo Zovko pojavil iz igralnice ter o vsem skupaj predvsem obveščal neidentificirana člana združbe, ki sta Zovka tudi umorila.

Tako Koštić kot Sušnik sta obtožena še kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Prvi naj bi tako 11. februarja letos v skritem, posebej prirejenem prostoru v armaturni plošči vozila škoda octavia hranil 246,83 gramov kokaina. Drugi pa je, tako tožilki, istega dne kot Koštić v prostorih poleg stanovanja v Domžalah, v katerem je živel, hranil 187,91 gramov konoplje, 22,38 gramov MDMA, 9,81 gramov amfetamina in 195 litrov metanola, ki se kot predhodna sestavina za izdelavo prepovedanih drog uporablja za obarjanje tekoče baze amfetamina v trden amfetamin sulfat.

Koštić je skupaj z Muzaferovićem, Bergantom, Cretujem in Bobanom Stojanovićem še obtožen, da je v Črnučah, kjer se je po umoru skrival Muzaferović) in na Topniški ulici v Ljubljani zaradi prodaje v fiat puntu hranili še večje količine droge.