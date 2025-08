Divji voznik dovoljeno hitrost prekoračil skoraj za dvakrat

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so v torek izvajali poostren nadzor cestnega prometa, predvsem so se posvetili ugotavljanju prekoračitev hitrosti in kršitev nepravilne uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

Poostren nadzor so izvajali z več zaporednimi kontrolami hitrosti na določenih cestnih relacijah, ki na območju PU Maribor izstopajo po problematiki hitrosti v cestnem prometu. Med nadzorom so policisti namerili kar 69 prekoračitev hitrosti, od tega 55 kršitev v naseljih.

»Med izstopajočimi kršitvami je vožnja voznika osebnega avtomobila na regionalni cesti izven Maribora. Na delu ceste, kjer je hitrost s prometno signalizacijo omejena na 80 km/h, je voznik vozil s kar 138 kilometri na uro. Mariborska prometna policista sta vozniku začasno odvzela vozniško dovoljenje, prepovedala nadaljnjo vožnjo in bosta zoper kršitelja podala obdolžilni predlog na okrajno sodišče,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič.