Divje zasledovanje Kosovca (24) v audiju

V nedeljo so italijanski varnostni organi ob 19.56 slovenske policiste obvestili, da sledijo audiju A4 koprskih registracij, ki je iz Italije, kjer so ga večkrat ustavljali, pobegnil nazaj v Slovenijo proti Ospu. Bežeče vozilo je zapeljalo na avtocesto proti Ljubljani, drvelo mimo izvoza Kastelec v tunel, kjer so mu italijanski varnostni organi prenehali slediti. Slovenski policisti so vozilo ustavili na izvozu Divača, kjer so postavili blokadno točko.



Voznik je bil 24-letni državljan Kosova, ki začasno prebiva v Sloveniji, sopotnik pa 22-letni državljan Slovenije. V vozilu so bili še trije državljani Turčije, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. Voznik in sopotnik bosta kazensko ovadena, postopki še potekajo.



Z razgovori je bilo ugotovljeno, da je voznik v Italijo vstopil na Plavjah, kjer sta ga dve policijski vozili skušali takoj zaustaviti, vendar je bežal najprej v Italiji, nato pa je pobegnil nazaj v Slovenijo.

