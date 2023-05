Divje jutro na vlaku: posredovala celo policija

V soboto ob 7.39 so policisti posredovali na vlaku, kjer je javni red in mir, v vinjenem stanju, kršil 58-letni moški. Ker se ni umiril in ni upošteval ukazov policistov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Moškemu je bil zaradi kršitev izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.