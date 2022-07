Divje hitrosti na slovenskih avtocestah, rekorder prekoračil 226 kilometov na uro!

Policisti so v četrtek na avtocesti pri Celju v smeri proti Mariboru ustavili madžarskega voznika, ki je z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 226 kilometrov na uro. Na podravski avtocesti pa so ustavili državljana Slovenije pri vožnji s hitrostjo 205 kilometrov na uro in državljana Avstrije pri vožnji 200 kilometrov na uro.

Madžarski voznik je z osebnim avtomobilom znamke Ferrari ves čas, ko sta policista specializirane enote avtocestne policije Celje vozila za njim, vozil po prehitevalnem pasu. Zaradi prekrškov sta mu policista na kraju izrekla globo v višini 675 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti specializirane enote avtocestne policije Maribor pa so 34-letnega državljana Avstrije in 57-letnega državljana Slovenije oglobili s 1200 evri in devetimi kazenskimi točkami, so zapisali na Policijski upravi Maribor.