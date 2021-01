Divjanje v Krškem: z avtom zapeljal pred drug avto, zapele so pesti

Nekaj minut pred 12. uro v četrtek so bili policisti obveščeni o pretepu na Tovarniški ulici v Krškem. Voznik osebnega avtomobila je zapeljal pred drug avtomobil in voznico prisilil, da je ustavila. Med voznico, voznikom in potnikom v vozilih, ki se med seboj poznajo, je zaradi dalj časa trajajočega spora prišlo do pretepa. 45-letni udeleženec pretepa se je lažje poškodoval, poškodovan je tudi osebni avtomobil.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari.



Dvema kršiteljema z območja Črnomlja bodo zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog.

