PU NOVO MESTO

Divjal z 204 km/h: 31-letni tujec ostal brez 1.200 evrov

Zaradi hujše kršitve cestnoprometnih predpisov so mu izrekli globo.
Fotografija: FOTO: Bossiema Getty Images
N. P.
09.09.2025 ob 19:20
N. P.
09.09.2025 ob 19:20

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o nevarni vožnji na avtocesti. V soboto okoli 10.34 so policisti na območju Čateža ob Savi zabeležili osebni avtomobil Audi A4, slovenske registracije, ki je drvel kar 204 kilometre na uro. S tem je 31-letni voznik, državljan BiH, omejitev hitrosti prekoračil za kar 74 kilometrov na uro.

Policisti so ga nekaj minut kasneje ustavili na Obrežju. Zaradi hujše kršitve cestnoprometnih predpisov so mu izrekli globo 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Ob tem velja spomniti, da takšna vožnja ne ogroža le voznika samega, temveč tudi vse druge udeležence v prometu.

