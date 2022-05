Divjal s hitrostjo 190 km/h in ostal brez vozniškega dovoljenja

Ribniški policisti so v nedeljo na nevarnem odseku pri Prilesju, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, zaznali voznika motornega kolesa, ki je vozil z 189 km/h, poroča ljubljanska uprava. Vozniku, ki ima dve leti vozniško dovoljenja za vožnjo motornih koles, so to začasno odvzeli, podali pa bodo obdolžilni predlog na sodišče.

Predpisana globa za voznike, ki zunaj naselja največjo dovoljeno hitrost prekoračijo za več kot 50 km/h, je 1200 evrov, izreče pa se tudi stranska sankcija 18 kazenskih točk. Kot opozarjajo policisti, je vožnja s tako prekoračeno hitrostjo izredno nevarna, možnosti za preživetje ob morebitnem trčenju pa praktično nične: »Vse motoriste pozivamo, naj vozijo previdno, skladno z omejitvami hitrosti ter zbrano. Ob cestah se že opravljajo košnje in druga dela, počasna vozila pa na cesti pomenijo še dodatno nevarnost za motoriste. Naj bo vsaka vožnja z motorjem varna od začetka do vašega končnega cilja, oziroma doma.«