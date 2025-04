Divjal po avtocesti kar z 216 km/h! Takšna kazen ga čaka

Policisti postaje prometne policije Ljubljana so v noči iz sobote na nedeljo opravljali meritve hitrosti na štajerski avtocesti pri Blagovici, pri tem pa so izmerili več prekoračitev hitrosti, med katerimi pa najbolj izstopa voznik osebnega vozila, ki je vozil s hitrostjo kar 216 km/h pri omejitvi 130 km/h.

Zaradi prekoračitve hitrosti si je prehitri voznik, ob predpisani globi v višini 1200 evrov, prislužil še 9 kazenskih točk.

Policija opozarja

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.

Vozniki, zato upoštevajte omejitev hitrosti, ter svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram.