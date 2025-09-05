OBJESTNEŽ

Divjal kot nor v bližini osnovne šole, kmalu so ga ujeli policisti: kazen si bo dobro zapomnil

20-letni voznik začetnik iz Maribora je divjal kar 95 km/h.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

N. Č.
05.09.2025 ob 09:42
N. Č.
Ob začetku šolskega leta policisti po vsej državi izvajajo poostrene nadzore v sklopu nacionalne akcije Začetek šole in varnost otrok. Posebno pozornost namenjajo okolici vrtcev in šol, kjer preverjajo hitrost voznikov, uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, pripetost z varnostnimi pasovi in pravilno uporabo otroških sedežev.

V četrtek so mariborski policisti s stacionarnim merilnikom hitrosti nadzirali promet na regionalni cesti pri osnovni šoli v Staršah. Omejitev na tem odseku znaša 50 km/h, a je okoli 13. ure 20-letni voznik začetnik iz Maribora divjal kar 95 km/h. Največjo dovoljeno hitrost je prekoračil za 45 kilometrov na uro – in to tik ob šoli, kjer se gibljejo otroci.

Policisti so mladeniču takoj odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Za takšen prekršek zakon predpisuje globo v višini 500 evrov ter 7 kazenskih točk.

Policija vse udeležence v prometu znova opozarja na previdnost in strpnost, še posebej v bližini šol in vrtcev.

osnovna šola policija kazen prekoračitev hitrosti

