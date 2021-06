Divjal je 226 na uro

Zaradi hitrosti se je na Gorenjskem letos zgodilo 79 od 482 prometnih nesreč.

Minuli konec tedna so policisti na različnih koncih države lovili prehitre voznike. Na Gorenjskem so jih ujeli 26, ki so hitrost prekoračili na avtocesti, dva pa v naselju. »Najvišja izmerjena hitrost na avtocesti je bila 191 kilometrov na uro, v naselju pa 74. V obeh primerih gre za občutno prekoračitev in predstavlja večje tveganje za prometne nesreče,« je povedal, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.To po njegovih besedah kaže tudi letošnja statistika, saj se je ravno zaradi hitrosti na Gorenjskem zgodilo 79 od 482 prometnih nesreč oziroma vsaka šesta. »Več, in sicer 85, se jih je zgodilo zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje, kar pa je dejavnik, ki je tesno povezan s hitrostjo. Pozivamo k prilagojeni hitrosti znotraj omejitev ter k zmanjševanju tveganja za nesreče in ogrožanje,« je povedal.Mariborski policisti so v nedeljo prav tako opravljali nadzor prometa s policijskim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistem provida 2000, in sicer na avtocesti na relaciji Slivnica–Gruškovje, kjer je omejitev 130 kilometrov na uro. »Okrog 19.20 so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila, 47-letni državljan Belgije, vozil s povprečno hitrostjo 226 kilometrov na uro. Ni imel veljavne vinjete za vožnjo po avtocesti in ni vozil po skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni bil zaseden z vozili,« so sporočili s PU Maribor. Tako si je nabral za 1650 evrov globe in 9 kazenskih točk.