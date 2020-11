Štajerski policisti poročajo o še enem cestnem divjaku.



​Tako so policisti Postaje prometne policije Maribor na avtocesti Slivnica – Gruškovje, izven naselja Prepolje, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, z laserskim merilnikom hitrosti ugotovili, da je 28-letni Ljutomerčan, z osebnim avtomobilom Audi A6, vozil s hitrostjo 202 km/h.



Prehitrega voznika so ustavili in mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, izrekli pa so mu tudi 9 kazenskih točk.