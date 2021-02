Divja vožnja na meji, Italijan podrl zaporne table

Ob 1.30 je bila policija obveščena o prometni nesreči v Vrtojbi, v kateri je bil udeležen voznik osebnega avtomobila, državljan Italije.



Voznik je vozil po prehitevalnem pasu hitre ceste iz Bazare proti Italiji. Pred nekdanjim mednarodnim prehodom, kjer je prehitevalni pas zaprt s prometno signalizacijo, italijanski voznik ni vozil s tako hitrostjo, da bi lahko ustavil pred oviro, temveč se je s prednjim delom avtomobila zaletel v pet zapornih tabel (»bočna ovira«) in podrsal začasno varnostno ograjo v dolžini desetih metrov. Na njegovem vozilu in na prometni signalizaciji je nastala materialna škoda.



Na kraju je bil italijanskemu vozniku izdan plačilni nalog zaradi odgovornosti za storitev prekrška po določilu zakona o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost, kršitev določil 45. člena ZPrCP). Za poškodovano prometno signalizacijo so poskrbeli delavci Darsa.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: