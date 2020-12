Divja sobota na Gorenjskem, s palico se je spravil na soseda

Gorenjski policisti so imeli v soboto veliko dela s posamezniki, ki jim je zavrela kri. Na javnih krajih so bili v Kranju in Tržiču obravnavani pretepi med posamezniki.



V Tržiču sta se sprla soseda. Eden od njiju je uporabil palico, nastala pa je tudi manjša škoda na vozilu.



V Kranju so po prvih podatkih trije najstniki lažje poškodovali četrtega. V obeh primerih policisti vodijo postopek zaradi kaznivega dejanja.



Ravno tako v Kranju so policisti obravnavali moškega, ki je udaril drugo osebo. Proti kršitelju se vodi prekrškovni postopek, so sporočili iz kranjske policijske uprave.