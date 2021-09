Divja noč: v Ljubljani prebil kovinsko vhodno ograjo stadiona

Za reševalci, policisti in gasilci je pestra noč, saj so posredovali v več prometnih nesrečah, v katerih pa na srečo ni bilo smrtnih žrtev.



Ob 4.44 je na Verovškovi ulici v Ljubljani voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, zbil betonska korita in prebil kovinsko vhodno ograjo športnega stadiona. Gasilci GB Ljubljana so odklopili akumulator in razlito motorno olje posuli z vpojnim sredstvom. V nesreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Ob 1. 37 je v naselju Tribej v občini Dravograd voznica osebnega avtomobila zapeljala z vozišča, pri tem pa se je vozilo obrnilo na streho. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj nesreče, ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so poškodovano sopotnico prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Trčenje treh

V soboto ob 23.25 so na Trzinski obvoznici v občini Trzin trčila tri osebna vozila. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in nudili pomoč policistom z razsvetljavo kraja dogodka. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Ob 22.47 so na Ljubljanski cesti v Celju trčila tri osebna vozila. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine. Reševalci so udeležence pregledali na kraju dogodka.



Ob 20.45 se je pri naselju Kot pri Semiču padel motorist. Reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca, odklopili akumulator, usmerjali promet ter razsvetljevali kraj nesreče. Zaradi nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

