Divja noč: policiste napadli s kamenjem in steklenicami (FOTO)

Poškodovani avtomobil policije. FOTO: PU Novo mesto

Policisti so v sredo okoli 22. ure posredovali v Kerinovem Grmu, kjer je prebivalce motilo, da je sosed predvajal glasno glasbo.Ob prihodu na kraj so policisti identificirali mladoletnega kršitelja in mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Njihovo delo pa se tu ni končalo. Približno uro kasneje so ponovno prejeli več klicev prebivalcev naselja, saj naj bi mladoletnik nadaljeval predvajanje glasne glasbe.Zaradi ponovne kršitve so policisti mladoletniku v skladu s pooblastili zasegli zvočnik, na katerem je predvajal glasbo, kršitelj in nekaj drugih prebivalcev pa so policistom zaseg poskušali preprečiti. V policiste in službena vozila policije so metali kamenje, steklenice in druge predmete ter dva avtomobila poškodovali.Policisti so uporabili prisilna sredstva, telesno silo in plinski razpršilec.V policijskem postopku so trije osumljenci kaznivih dejanj. Osumljenko (20) in 15-letnega osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Osumljenca (42), ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in kršitev javnega reda in miru, bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo identiteto še desetih osumljencev kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.